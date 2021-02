Governo: Moretti (Pd), ‘no compensazione, parliamo di occupazione’ (Di martedì 16 febbraio 2021) Roma, 16 feb. (Adnkronos) – “Le donne hanno perso 312mila posti di lavoro durante la pandemia ed è semplicemente incomprensibile che con una vera recessione femminile non ci sia una donna ministro nel maggior partito di centrosinistra. Non amo la parola compensazione mi piace piuttosto la parola occupazione”. Lo ha detto Alessandra Moretti, eurodeputata del Pd, a Coffee break su La7. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 16 febbraio 2021) Roma, 16 feb. (Adnkronos) – “Le donne hanno perso 312mila posti di lavoro durante la pandemia ed è semplicemente incomprensibile che con una vera recessione femminile non ci sia una donna ministro nel maggior partito di centrosinistra. Non amo la parolami piace piuttosto la parola occupazione”. Lo ha detto Alessandra, eurodeputata del Pd, a Coffee break su La7. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

TV7Benevento : Governo: Moretti (Pd), 'no compensazione, parliamo di occupazione'... - pennettealragu : RT @IlCavaliere19: #CoffeeBreakLa7 ascolti la @ale_moretti e capisci perché non ci sono donne del PD al governo. - IlCavaliere19 : #CoffeeBreakLa7 ascolti la @ale_moretti e capisci perché non ci sono donne del PD al governo. - linuccia16 : @CoffeeBreakLa7 ecco lo sputatore seriale piddiota @tomasomontanari , ma vai a fare in c@@o tu e i piddioti sempre… - tribuna_treviso : La sfida delle donne rovina i sonni a Variati, Baretta e Martella. Il segretario Zingaretti vuole la parità di gene… -