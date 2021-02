Riders | parte da Napoli un progetto per accrescere tutele e sicurezza

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Sarà firmato mercoledì 17 febbraio l’atto ufficiale che prevede l’avvio del‘Nuovi Lavori, nuove’, una collaborazione tra Inail – Direzione regionale Campania, Nidil Cigl e l’associazionePedala, sperimentazione, unico sul piano nazionale, per migliorare le condizioni di lavoro dei lavoratori del settore del delivery (in particolare del food delivery). Ai rider è riservata una più ampia e diffusa informazione sui temi dellasul lavoro e dellead essa connesse, in particolare per quanto attiene le norme antinfortunistiche e di promozione della salute. “Obiettivo inoltre è quello di rendere consapevoli non solo i lavoratori, ma istituzioni e cittadini, sui temi dellastradale che, nel caso dei rider, rappresenta il principale e quasi ...