Giulia De Lellis fuori di sé contro alcune colleghe | “Brutto provare invidia”

Ele75480142 : RT @iltrashecultura: LE BIMBE DI GIULIA DE LELLIS SONO CON NOI E SONO TANTISSIME #tzvip - callmetinatina : RT @iltrashecultura: LE BIMBE DI GIULIA DE LELLIS SONO CON NOI E SONO TANTISSIME #tzvip - riccwtch : RT @iltrashecultura: LE BIMBE DI GIULIA DE LELLIS SONO CON NOI E SONO TANTISSIME #tzvip - C52707577 : RT @iltrashecultura: LE BIMBE DI GIULIA DE LELLIS SONO CON NOI E SONO TANTISSIME #tzvip - selishardliquor : RT @iltrashecultura: LE BIMBE DI GIULIA DE LELLIS SONO CON NOI E SONO TANTISSIME #tzvip -

Ultime Notizie dalla rete : Giulia Lellis

L'influencer perde la pazienza e si lascia andare a un duro sfogo sui social, attraverso il quale si lamenta di cattiverie subite da parte di alcune donne appartenenti al mondo dello ...Tommaso Zorzi ha chiesto aiuto alle bimbe diDe. Come ben sapete, il rampollo milanese si sta giocando il terzo posto come finalista del Grande Fratello Vip cercando di scippare questa opportunità a Rosalinda Cannavò e Andrea ...L'influencer perde la pazienza e si lascia andare a un duro sfogo sui social, attraverso il quale si lamenta di cattiverie subite da parte di alcune donne appartenenti al mondo dello spettacolo ...Tommaso Zorzi fa un appello alle “bimbe” di Giulia De Lellis per passare il televoto ed aggiudicarsi un posto in finale al Grande Fratello Vip, il video.