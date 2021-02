"Il consulente di Speranza? Inaccettabile: parli con Draghi". Salvini contro i "terroristi": le prime cannonate al governo (Di domenica 14 febbraio 2021) Matteo Salvini è stato ospite di Lucia Annunziata a Mezz'ora in più: l'insediamento del nuovo esecutivo di Mario Draghi, che comprende anche tre ministri in quota leghista, è ovviamente stato il principale argomento di discussione, ma il segretario del Carroccio ha anche voluto sottolineare una cosa che non gli è affatto piaciuta in merito alla gestione dell'emergenza sanitaria. Walter Ricciardi, consulente di Roberto Speranza, ha infatti dichiarato che forse è il caso di imporre un lockdown immediato, che preveda anche la chiusura delle scuole, ma di durata limitata. A suo modo di vedere questo è l'unico modo per uscire dall'instabilità, assicurando che in settimana ne avrebbe discusso con Speranza. “Io mi fido dei medici e degli scienziati, ma non mi va bene che questo consulente ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 14 febbraio 2021) Matteoè stato ospite di Lucia Annunziata a Mezz'ora in più: l'insediamento del nuovo esecutivo di Mario, che comprende anche tre ministri in quota leghista, è ovviamente stato il principale argomento di discussione, ma il segretario del Carroccio ha anche voluto sottolineare una cosa che non gli è affatto piaciuta in merito alla gestione dell'emergenza sanitaria. Walter Ricciardi,di Roberto, ha infatti dichiarato che forse è il caso di imporre un lockdown immediato, che preveda anche la chiusura delle scuole, ma di durata limitata. A suo modo di vedere questo è l'unico modo per uscire dall'instabilità, assicurando che in settimana ne avrebbe discusso con. “Io mi fido dei medici e degli scienziati, ma non mi va bene che questo...

