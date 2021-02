F1 | Vettel | “Dobbiamo prenderci cura delle persone coinvolte”

(Di domenica 14 febbraio 2021) Formula 1, Sebastiansul calendario: “. Affronteremo il calendario più lungo della storia”. Sebastianesprime dubbi sul calendario della nuova stagione di Formula 1 che sarà il calendario più lungo della storia nonostante l’emergenza sanitaria ancora non sia alle spalle. È evidente quindi che ci siano ancora dubbi legati alla fattibilità di questo progetto. In poche parole il rischio è qualche gara salti e non venga recuperata. Formula 1F1, Sebastiansul calendario: “” “...

Ultime Notizie dalla rete : Vettel Dobbiamo

Corriere dello Sport

lavorare in modo determinato e concentrato, consapevoli di dove eravamo e dove vogliamo ... scelto già prima del via dello scorso Mondiale come successore di Sebastian, che è passato ...Carlos Sainz Jr ha preso il posto di, chiamato a supportare il talento Leclerc . Ecco ...metterci tutta la nostra determinazione e rimanere umili , consapevoli di dove eravamo e di ...Formula 1, Sebastian Vettel sul calendario: “Dobbiamo prenderci cura delle persone coinvolte. Affronteremo il calendario più lungo della storia”. Sebastian Vettel esprime dubbi sul calendario della ...Sebastian Vettel si prepara per una nuova avventura. Il tedesco, dopo sei anni in Ferrari, è stato costretto guardarsi attorno per la decisione della Rossa di puntare su qualcosa di diverso. Pertanto, ...