Chiellini dopo il fallo da rigore: "Dai Rrahmani alzati, non fare il buffone" (Di domenica 14 febbraio 2021) A fine partita Andrea Pirlo ha parlato del rigore concesso al Napoli con ironia e amarezza, Doveri ha punito la manata di Giorgio Chiellini ai danni di Amir Rrahmani con l'aiuto del VAR e ha assegnato il calcio di rigore che ha poi deciso la partita, ma per la Juventus è stato un errore fischiarlo. Anche secondo il diretto interessato, Chiellini, ha reagito così dopo il fallo commesso: "Dai Rrahmani alzati, non fare il buffone", queste le parole del difensore bianconero al collega kosovaro. Foto: Twitter Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

