Australian Open 2021, Novak Djokovic dimentica l'infortunio e conquista i quarti di finale. Affossato Raonic in 4 set (Di domenica 14 febbraio 2021) Novak Djokovic dimentica il dolore e conquista l'accesso ai quarti di finale degli Australian Open 2021. Il serbo (n.1 del mondo) ha sconfitto in quattro set per 7-6 (4) 4-6 6-1 6-4 in 2 ore e 56 minuti di partita il canadese Milos Raonic (n.14 ATP) in un match nel quale, al di là della distrazione del secondo parziale, Djokovic è stato in pieno controllo. Dopo quindi le preoccupazioni emerse nell'incontro precedente contro l'americano Taylor Fritz, il campione nativo di Belgrado ha avuto le risposte che cercava, conquistando per la 12ma volta in carriera la qualificazione ai quarti a Melbourne e sconfiggendo per la 12ma volta in altrettante partite ...

