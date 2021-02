L’ultimo album dei Foo Fighters non lascerà il segno. Spero di ritrovarli presto… (Di sabato 13 febbraio 2021) Volendo trovare un senso alla carriera ultima dei Foo Fighters, vale la pena ascoltare più le loro canzoni che non i dischi. Sono trascorsi, infatti, dieci anni da quel Wasting Light che ha segnato, senza tema di smentita, il punto più alto mai raggiunto da Dave Grohl e compagni in carriera e, da allora, non sono mancate conferme pure importanti (Sonic Highways), per quanto a queste vadano aggiunti diversi sbadigli e (diciamolo) pochi scossoni. Medicine At Midnight, la cui uscita avrebbe dovuto aver luogo già lo scorso anno, sta ai Foo Fighters (per loro stessa ammissione) come Let’s Dance alla discografia di David Bowie: un lavoro scanzonato, finalizzato a catturare l’ascoltatore in un vortice danzereccio, nuova espressione della proposta rodata del gruppo. L’allegria che pervade l’album è palese dal suo principio. La prima, “Making A ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 13 febbraio 2021) Volendo trovare un senso alla carriera ultima dei Foo, vale la pena ascoltare più le loro canzoni che non i dischi. Sono trascorsi, infatti, dieci anni da quel Wasting Light che ha segnato, senza tema di smentita, il punto più alto mai raggiunto da Dave Grohl e compagni in carriera e, da allora, non sono mancate conferme pure importanti (Sonic Highways), per quanto a queste vadano aggiunti diversi sbadigli e (diciamolo) pochi scossoni. Medicine At Midnight, la cui uscita avrebbe dovuto aver luogo già lo scorso anno, sta ai Foo(per loro stessa ammissione) come Let’s Dance alla discografia di David Bowie: un lavoro scanzonato, finalizzato a catturare l’ascoltatore in un vortice danzereccio, nuova espressione della proposta rodata del gruppo. L’allegria che pervade l’è palese dal suo principio. La prima, “Making A ...

clikservernet : L’ultimo album dei Foo Fighters non lascerà il segno. Spero di ritrovarli presto… - Noovyis : (L’ultimo album dei Foo Fighters non lascerà il segno. Spero di ritrovarli presto…) Playhitmusic - - ilfattoblog : L’ultimo album dei Foo Fighters non lascerà il segno. Spero di ritrovarli presto… - mariofusco : Sto ascoltando 'The leaf and the wing', l'ultimo album dei toscani Raven Sad (che non conoscevo) e sono davvero imp… - adriathereject : ?? Oggi si va a chiudere il disco ?? Terzo album ufficiale. Outro. Ultimo pezzo. Ah, c’è un Cosovirus ?? per cui non… -

Ultime Notizie dalla rete : L’ultimo album Jazz, morto il pianista Chick Corea: aveva 79 anni Corriere della Sera