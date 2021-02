Gattuso: «Abbiamo saputo soffrire e non prendere gol, ci voleva per il morale» (Di sabato 13 febbraio 2021) Il tecnico del Napoli è intervenuto ai microfoni di Sky dopo al vittoria contro la Juve «Un Napoli in grandissima difficoltà per le tante assenze che Abbiamo. Abbiamo fatto la partita che dovevamo fare. La Juve meritava qualcosa in più, però grande spirito dei miei ragazzi. Abbiamo saputo soffrire e non prendere gol, ci voleva per il morale. Oa speriamo di recuperare» Rammarico per le occasioni smarrite? «Io analizzo solo che quest’anno non ho mai avuto gli attaccanti a disposizione e se siamo ancora attaccati lì e merito dei ragazzi. Se analizziamo delle partite potevamo portare a casa punti e non lo Abbiamo fatto perché Abbiamo regalato delle partite» L’abbraccio di gruppo dopo la partita? «Io non ho mai avuto dubbi ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 13 febbraio 2021) Il tecnico del Napoli è intervenuto ai microfoni di Sky dopo al vittoria contro la Juve «Un Napoli in grandissima difficoltà per le tante assenze chefatto la partita che dovevamo fare. La Juve meritava qualcosa in più, però grande spirito dei miei ragazzi.e nongol, ciper il. Oa speriamo di recuperare» Rammarico per le occasioni smarrite? «Io analizzo solo che quest’anno non ho mai avuto gli attaccanti a disposizione e se siamo ancora attaccati lì e merito dei ragazzi. Se analizziamo delle partite potevamo portare a casa punti e non lofatto perchéregalato delle partite» L’abbraccio di gruppo dopo la partita? «Io non ho mai avuto dubbi ...

