Alfonso Signorini | grave lutto per il conduttore

(Di sabato 13 febbraio 2021) Da poco si è conclusa una nuova puntata del GF Vip. Eppure, nonostante questo, il famoso reality di Canale 5 non perde mai occasione di poter regalare degli appuntamenti più che imperdibile al suo tanto caro ed amato pubblico italiano. Proprio nel corso della puntata di questa sera, Venerdì 12 Febbraio, come raccontato anche in un nostro recentissimo articolo, accadrà davvero di tutto. A partire, quindi, dall’incontro tanto atteso tra Walter, Nicolò ed Andrea Zenga. Fino alla nomina del terzo finalista dopo Dayane Mello e Pierpaolo Pretelli. Insomma, da come si può chiaramente comprendere, ancora una volta, sarà una puntata ricca di emozioni. Sapete che, però, poche ore prima del suo inizio,ha appreso una tragica notizia? Si, è proprio così: da come si può chiaramente comprendere da questo ultimo post condiviso sulla sua ...

Notiziedi_it : GFVip, Stefano Bettarini attacca Alfonso Signorini: ‘Pesca nel torbido per accaparrare consensi’ - martaconti18 : RT @giulia836: Comunque fino a lunedì dovete rompere il cazzo ad Alfonso signorini. Pupo e Antonella Elia il circo ?? liberate Tommaso #tzv… - giulia836 : Comunque fino a lunedì dovete rompere il cazzo ad Alfonso signorini. Pupo e Antonella Elia il circo ?? liberate Tom… - mgmangiapane : Grande Fratello Vip, 'mi sono vergognato': la vergogna di Antonella Elia e il dramma personale di Signorini - Mauro5514 : RT @erretti42: È un po’ lunga, ma da leggere Lettera splendida di un insegnante. IO VI ACCUSO Barbara D’Urso, Maria De Filippi, Alfonso… -

Ultime Notizie dalla rete : Alfonso Signorini

La conduttrice alla 22ma nomination non la prende benissimo, tanto che si dirige subito verso la porta per uscire, èa frenarla: 'Non rende giustizia al tuo percorso in questa casa, ...La conduttrice alla 22ma nomination non la prende benissimo, tanto che si dirige subito verso la porta per uscire, èa frenarla: 'Non rende giustizia al tuo percorso in questa casa, ...Maria Teresa Ruta eliminata a sorpresa dal Grande Fratello Vip. L’ira di Guenda: «È tutta colpa vostra». Addio di lusso nella puntata di venerdì sera ...Puntata intensa e dalla forti emozioni al GF VIP: il pubblico spazzato dalla decisione del televoto, chi è stato eliminato e lascia la casa ...