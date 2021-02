Tour de la Provence, Davide Ballerini vince ancora! 2° un super Ciccone, cade Alaphilippe (Di venerdì 12 febbraio 2021) Due su due: un’apertura di stagione da sogno per Davide Ballerini. Il corridore lombardo della Deceuninck-Quick Step fa doppietta al Tour de la Provence 2021: in maglia di leader della classifica generale riesce ad imporsi con un’altra volata mostruosa. Battuto su una strada che tendeva a salire sul traguardo di Manosque, nella seconda tappa, un comunque eccezionale Giulio Ciccone. Per Ballerini ovviamente, grazie agli abbuoni, aumenta il vantaggio in graduatoria. Cinque uomini sono riusciti ad evadere in una prima fase di corsa molto nervosa: Filippo Conca (Lotto Soudal), Baptiste Bleier (St-Michel-Auber 93), Samuel Leroux (Xelliss-Roubiax Lille Métropole), Eduard Grosu (Delko) e Jerome Cousin (Total Direct Energie). Il gruppo ha gestito la situazione con la Deceuninck-Quick Step, ... Leggi su oasport (Di venerdì 12 febbraio 2021) Due su due: un’apertura di stagione da sogno per. Il corridore lombardo della Deceuninck-Quick Step fa doppietta alde la2021: in maglia di leader della classifica generale riesce ad imporsi con un’altra volata mostruosa. Battuto su una strada che tendeva a salire sul traguardo di Manosque, nella seconda tappa, un comunque eccezionale Giulio. Perovviamente, grazie agli abbuoni, aumenta il vantaggio in graduatoria. Cinque uomini sono riusciti ad evadere in una prima fase di corsa molto nervosa: Filippo Conca (Lotto Soudal), Baptiste Bleier (St-Michel-Auber 93), Samuel Leroux (Xelliss-Roubiax Lille Métropole), Eduard Grosu (Delko) e Jerome Cousin (Total Direct Energie). Il gruppo ha gestito la situazione con la Deceuninck-Quick Step, ...

MMoretti24 : Con 2 vittorie in altrettante tappe al Tour de la Provence, a Davide Ballerini sono bastati due giorni di gara nell… - tuttobiciweb_it : Super #Ballerini batte #Ciccone e vince ancora sulle strade del Tour de Provence #TDLP2021 - corrieredicomo : Tour de La Provence. Ieri l'exploit di Davide Ballerini. Ora è in corso la seconda tappa - martine03127078 : RT @specialized_ITA: Complimenti a @ballero_94 - @deceuninck_qst per la vittoria in volata nella prima tappa del Le Tour de Provence ! ??????… - specialized_ITA : Complimenti a @ballero_94 - @deceuninck_qst per la vittoria in volata nella prima tappa del Le Tour de Provence !… -