Pietre di Stonehenge | trovata l’origine del monumento

Leggi su webmagazine24

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Le origini della costruzione arappresentano da decenni motivo di studio. In primis ci si chiede come sia stato possibile posizionare in quel modo lee poi come siano arrivate fino al sito di. Un antico mito su, registrato per la prima volta 900 anni fa, racconta del mago Merlino che L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Grandi sarsen riemersi in Spagna