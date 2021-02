LIVE Sci alpino, Prove Discesa donne Mondiali in DIRETTA: Gut-Behrami al comando. Azzurre fuori dalla Top-10 (Di venerdì 12 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA PRIMA PROVA DI Discesa MASCHILE DALLE 10.30 LA CRONACA DELLA PRIMA PROVA MASCHILE LA CRONACA DELLA PRIMA PROVA FEMMINILE 13.40: Attesa per la prova di Nadia Delago, ultima delle italiane a prendere il via. 13.36: Sono scese le prime venti. In testa c’è la svizzera Lara Gut-Behrami davanti alle austriache Tamara Tippler (+0.19) e Mirjam Puchner (+0.34). fuori dalle prime dieci tutte le Azzurre. 13.34: Terzo posto per Mirjam Puchner. L’austriaca ha accusato 34 centesimi di ritardo da Gut-Behrami. 13.31: LARA GUT-Behrami AL comando! Il timbro della Campionessa del Mondo di superG. 19 centesimi di vantaggio sull’austriaca Tippler. 13.29: Anche ... Leggi su oasport (Di venerdì 12 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA PRIMA PROVA DIMASCHILE DALLE 10.30 LA CRONACA DELLA PRIMA PROVA MASCHILE LA CRONACA DELLA PRIMA PROVA FEMMINILE 13.40: Attesa per la prova di Nadia Delago, ultima delle italiane a prendere il via. 13.36: Sono scese le prime venti. In testa c’è la svizzera Lara Gut-davanti alle austriache Tamara Tippler (+0.19) e Mirjam Puchner (+0.34).dalle prime dieci tutte le. 13.34: Terzo posto per Mirjam Puchner. L’austriaca ha accusato 34 centesimi di ritardo da Gut-. 13.31: LARA GUT-AL! Il timbro della Campionessa del Mondo di superG. 19 centesimi di vantaggio sull’austriaca Tippler. 13.29: Anche ...

