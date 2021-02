Killers of the Flower Moon: Lily Gladstone si unisce al cast (Di venerdì 12 febbraio 2021) L’attesissimo film di Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon, accoglie all’interno del cast la giovane attrice Lily Gladstone Bisogna ammetterlo: ogni progetto di Martin Scorsese è accolto come un grande evento. Non fa eccezione il suo film di prossima uscita, Killers of the Flower Moon. Tra i protagonisti confermati vi sono due vecchie conoscenze del regista, nientemeno che Leonardo DiCaprio e Robert De Niro. Come annunciato da The Playlist, ci sarà però anche una nuova entrata, la giovane attrice emergente Lily Gladstone. Lily Gladstone protagonista femminile di Killers of the Flower Moon Tra le nuove ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 12 febbraio 2021) L’attesissimo film di Martin Scorsese,of the, accoglie all’interno della giovane attriceBisogna ammetterlo: ogni progetto di Martin Scorsese è accolto come un grande evento. Non fa eccezione il suo film di prossima uscita,of the. Tra i protagonisti confermati vi sono due vecchie conoscenze del regista, nientemeno che Leonardo DiCaprio e Robert De Niro. Come annunciato da The Playlist, ci sarà però anche una nuova entrata, la giovane attrice emergenteprotagonista femminile diof theTra le nuove ...

