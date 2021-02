Chiellini pronto a un nuovo record in occasione di Napoli-Juve (Di venerdì 12 febbraio 2021) Chiellini domani in Napoli-Juve, scendendo in campo, collezionerà la presenza numero 400 in Serie A. Leggi su 90min (Di venerdì 12 febbraio 2021)domani in, scendendo in campo, collezionerà la presenza numero 400 in Serie A.

Seawolf_IT : @MomblanOfficial Datemi Deligt e Demiral in buona salute ed un Chiellini pronto ad entrare all’80’ e vi solleverò il mondo - IntenditoreJuve : Per me la difesa titolare è de Ligt-Chiellini, con Demiral pronto a prendersi la titolarità nel brevissimo periodo.… - beppeinterista : @pap1pap Jorginho Verratti Barella? Si è possibile, tanta qualità con pochi kg, ma il mancio preferisce gente che g… - juve_passion20 : Intanto, Matthijs de Ligt, come già anticipato, è pronto al rientro da titolare al posto di Chiellini.' ?? #JuveInter #CoppaItalia?????? - SciabolataFFP : ????? Tra i giocatori più presenti nella storia si segnala Handanovic giunto a 498 gare, pronto ad appaiarsi a Galli… -