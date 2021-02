Bergamo | spaccio di cocaina e hashish | arrestato 32enne

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 12 febbraio 2021) Milano, 12 feb. (Adnkronos) - Un uomo di 32 anni è statodai carabinieri a Urgnano, in provincia di, per possesso edi droga. I militari hanno controllato l'abitazione dell'uomo, sospettato didi sostanze stupefacenti, e, con l'aiuto di un cane antidroga, hanno trovato 14 grammi di. Nell'abitazione i carabinieri hanno anche trovato un cittadino marocchino privo di documenti validi per la permanenza sul territorio nazionale. Oltre allo stupefacente, è stato sequestrato diverso materiale per il confezionamento delle dosi, due bilancini di precisione e 320 euro in contanti. Ilè stato portato nelle camere di sicurezza del comando dei carabinieri dei Treviglio in attesa dell'udienza per la convalida dell'arresto.