Oppini a ruota libera: delusione Ruta, retroscena Zorzi e futuro a Tiki Taka (Di mercoledì 10 febbraio 2021) L'ex concorrente non si è risparmiato su Maria Teresa, di cui non sta apprezzando il comportamento nei confronti di Tommaso. E fa una scelta su Dayane Mello L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di mercoledì 10 febbraio 2021) L'ex concorrente non si è risparmiato su Maria Teresa, di cui non sta apprezzando il comportamento nei confronti di Tommaso. E fa una scelta su Dayane Mello L'articolo proviene da Gossip e Tv.

Alexita10555364 : RT @bimbadiziamara: Passiamo da un Tommaso che “se lo sta mangiando con gli occhi” a un Oppini che si alza seguito a ruota tempo uno e uno… - nonhounnomee_ : RT @sisonofake: A Tommaso non piace Zenga. Se un ragazzo gay gioca e scherza con un uomo, questo non vuole che gli piaccia. In testa avete… - sisonofake : A Tommaso non piace Zenga. Se un ragazzo gay gioca e scherza con un uomo, questo non vuole che gli piaccia. In test… -