Beppe Grillo: "Serve un Ministero della transizione ecologica. Anche un banchiere lo può capire" (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Dopo aver chiesto e ottenuto il rinvio della consultazione degli iscritti sul Governo Draghi, il garante M5S Beppe Grillo pubblica un post sul suo blog nel quale torna a invocare l'istituzione di un "Super-Ministero per la transizione ecologica". Un intervento, in un momento cruciale, che conferma la centralità del tema ambientale per l'adesione dei Cinque Stelle al nascituro esecutivo. E che può, dunque, essere interpretato Anche come un messaggio indiretto a Draghi, ma Anche a Salvini. Nel suo video di ieri sera Grillo aveva infatti svelato di aver chiesto al premier incaricato di non far entrare la Lega in maggioranza "perché la Lega di ambiente non ha mai capito nulla". Come rivela il retroscena di Marco Antonellis su TPI, è il ...

