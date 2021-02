(Di martedì 9 febbraio 2021), Commissario UE per la concorrenza, ha affermato che le normepreviste da iOS 14applicatealle app proprietareper non incorrere in pratiche anticoncorrenziali...

Come specificato dalla Vicepresidente Esecutiva responsabile, la danese Margrethe: «L e ...che andrebbe a ingessare un settore dinamico come quello dei servizi digitali»Carmine ...... ma anche politici, tra cui la vicepresidente della Commissione europea, Margrethe: in ... dice Justine Maillot di Zero Waste Europe, che: 'Se l'Ue vuole proteggere efficacemente la ...Vestager, Commissario UE per la concorrenza, ha affermato che le norme sulla privacy previste da iOS 14 dovranno essere applicate anche alle app proprietare Apple per non incorrere in pratiche anticon ...Margrethe Vestager ha avvertito Apple: dovrà offrire parità di trattamento a tutte le app sulla sua piattaforma ...