Pomeriggio 5, Barbara d’Urso spiega perché non è andato in onda il suo Grande Fratello, ma rivela che… (Di martedì 9 febbraio 2021) Oggi a Pomeriggio Cinque, Floriana Secondi, ex concorrente del Grande Fratello, ha polemizzato con Giovanni Ciacci poiché lui, secondo i rumors, parteciperà all’Isola dei Famosi. Un’esperienza che Floriana da tre anni sperava di fare e per cui aveva investito tempo ed energie. Da lì è nata una piccola discussione dai toni pacati in cui Floriana ha fatto capire di tenerci davvero molto, tanto da aver chiesto in passato anche aiuto alla conduttrice Barbara d’Urso. Carmelita ha così rassicurato Floriana, dicendole che ci sarà occasione di vivere un’altra esperienza in un reality non appena tornerà in onda il Grande Fratello classico. Ecco le parole di Barbara Il Grande Fratello Vip ... Leggi su trendit (Di martedì 9 febbraio 2021) Oggi aCinque, Floriana Secondi, ex concorrente del, ha polemizzato con Giovanni Ciacci poiché lui, secondo i rumors, parteciperà all’Isola dei Famosi. Un’esperienza che Floriana da tre anni sperava di fare e per cui aveva investito tempo ed energie. Da lì è nata una piccola discussione dai toni pacati in cui Floriana ha fatto capire di tenerci davvero molto, tanto da aver chiesto in passato anche aiuto alla conduttrice. Carmelita ha così rassicurato Floriana, dicendole che ci sarà occasione di vivere un’altra esperienza in un reality non appena tornerà inilclassico. Ecco le parole diIlVip ...

