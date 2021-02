L’Europa è cambiata. Ora è tempo di rinascere. Il saggio di Paganetto (Di martedì 9 febbraio 2021) L’Europa brutta sporca e cattiva forse non esiste più. Sono lontani i ricordi dell’austerity, del Patto di stabilità senza se e e senza ma e del deficit al 3% del Pil. Oggi il progetto comunitario nato 71 anni fa dalle macerie della guerra, ha un nuovo volto. C’è la peggiore pandemia dai tempi della Spagnola, una crisi socio-economica che impone nuovi equilibri globali e soprattutto la riscrittura di certe regole che proprio non vanno più bene. Insomma, tempo di nuova Europa, di Recovery Fund. E L’Europa nuova c’è e si sente, come racconta l’economista, presidente della Fondazione Economia Tor Vergata e vicepresidente di Cassa Depositi e Prestiti Luigi Paganettto nel libro, appena pubblicato in formato cartaceo e digitale, Rivitalizzare un’Europa (e un’Italia) anemica, (edizioni Eurilink University Press). E poi, non un dettaglio, ... Leggi su formiche (Di martedì 9 febbraio 2021)brutta sporca e cattiva forse non esiste più. Sono lontani i ricordi dell’austerity, del Patto di stabilità senza se e e senza ma e del deficit al 3% del Pil. Oggi il progetto comunitario nato 71 anni fa dalle macerie della guerra, ha un nuovo volto. C’è la peggiore pandemia dai tempi della Spagnola, una crisi socio-economica che impone nuovi equilibri globali e soprattutto la riscrittura di certe regole che proprio non vanno più bene. Insomma,di nuova Europa, di Recovery Fund. Enuova c’è e si sente, come racconta l’economista, presidente della Fondazione Economia Tor Vergata e vicepresidente di Cassa Depositi e Prestiti Luigi Paganettto nel libro, appena pubblicato in formato cartaceo e digitale, Rivitalizzare un’Europa (e un’Italia) anemica, (edizioni Eurilink University Press). E poi, non un dettaglio, ...

zazoomblog : L’Europa è cambiata. Ora è tempo di rinascere. Il saggio di Paganetto - #L’Europa #cambiata. #tempo - brtcrl : Santire tal @DeBortoliF sostenere che si , ha ragione Salvini ad affermare che non è lui ad aver cambiato opinione… - PetrazzuoloF : #Salvini dice che non è cambiato lui, ma l'#Europa. Paraculaggine di tutta evidenza per il fatto che sarà cambiata… - Iris29469791 : @nerimarco67 @Maraskino11 @LegaSalvini Qui I ridicoli sono appena stati fatti decadere. Se Salvini è stato contatta… - 3456rrr : @Ariachetira Pazzesco!tutti a dire che l Europa oggi è cambiata Allora Salvini ,la dx avevano ragione che quella E… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Europa cambiata Governo Draghi, per i ministri incarichi a «personalità d’area» Corriere della Sera