Il vaccino COVID di AstraZeneca poco efficace contro i casi lievi e moderati di variante sudafricana

Uno studio preliminare condotto in Sudafrica con duemila partecipanti ha dimostrato che il vaccino anti COVID "AZD1222" di AstraZeneca-Oxford-Irbm ha un'efficacia "minima" nel proteggere dalle forme lievi e moderate dell'infezione da coronavirus provocata dalla variante sudafricana. I dati devono ancora essere confermati e mancano ancora indicazioni sull'efficacia contro la forma grave. Il vaccino anti COVID di AstraZeneca ha un'efficacia minima nel prevenire i casi lievi e moderati dell'infezione scatenata dalla variante sudafricana del coronavirus SARS-CoV-2. Lo dimostrano i dati preliminari di uno studio del Wits Vaccines and ...

