Governo Draghi, fiducia da 61% italiani: il sondaggio (Di martedì 9 febbraio 2021) (Adnkronos) - La fiducia in Mario Draghi e in un Governo guidato dall'ex numero uno della Bce supera il 60%. E' quanto emerge da un sondaggio Emg-Different/Adnkronos. Alla domanda 'lei quanta fiducia ha in Mario Draghi', il 61% degli intervistati risponde 'molta' (25%) o abbastanza (36%); il 14% 'poca', l'11% 'per nulla' (il 14% non risponde). Draghi piace più tra gli uomini, il 61%, che tra le donne (il 58%). Molto diversificata la risposta in base all'età: tra i favorevoli a Draghi (quelli cioè che hanno 'molta' o 'abbastanza' fiducia) il 45% è under 35, il 59% nella fascia d'età tra i 35 e i 54 anni, mentre negli ultra 55enni arriva fino all'80%. Per quanto riguarda le aree geografiche, tra i fiduciosi il 68% è al Centro, il 66% al ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 9 febbraio 2021) (Adnkronos) - Lain Marioe in unguidato dall'ex numero uno della Bce supera il 60%. E' quanto emerge da unEmg-Different/Adnkronos. Alla domanda 'lei quantaha in Mario', il 61% degli intervistati risponde 'molta' (25%) o abbastanza (36%); il 14% 'poca', l'11% 'per nulla' (il 14% non risponde).piace più tra gli uomini, il 61%, che tra le donne (il 58%). Molto diversificata la risposta in base all'età: tra i favorevoli a(quelli cioè che hanno 'molta' o 'abbastanza') il 45% è under 35, il 59% nella fascia d'età tra i 35 e i 54 anni, mentre negli ultra 55enni arriva fino all'80%. Per quanto riguarda le aree geografiche, tra i fiduciosi il 68% è al Centro, il 66% al ...

pfmajorino : #Salvini sostiene che porterà in dote al governo l'esperienza della sanità lombarda. Ecco: è proprio uno dei motivi… - emmabonino : Non sono io a sentire imbarazzo nella scelta di sostenere una maggioranza europeista di un governo Draghi. L’imbar… - Mov5Stelle : Il Movimento 5 Stelle come ha sempre fatto anche per la formazione dei governi precedenti darà la parola ai propri… - Bla___ : RT @LiveSpinoza: +++ PIATTAFORMA ROUSSEAU: IN CORSO IMPORTANTI AGGIORNAMENTI DI SICUREZZA IN PREVISIONE DEL VOTO SUL GOVERNO DRAGHI +++ [@… - GiancarloDeRisi : Giorgia Meloni, dopo le consultazioni con Draghi: 'Su astensione aspettiamo quadro completo,che oggi non abbiamo: s… -