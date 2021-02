Tempesta d’amore, anticipazioni 9 febbraio: Andrè fa una scoperta particolare (Di lunedì 8 febbraio 2021) Tempesta d’amore, anticipazioni puntata di martedì 9 febbraio: Alfons per scacciare la noia deciderà di sistemare la soffitta, mentre André farà una scoperta totalmente inaspettata su Rosalie. Di cosa stiamo parlando? Scopriamolo insieme andando ad elencare nei dettagli i colpi di scena che andranno a caratterizzare il nuovo appuntamento. Trama puntata Tempesta d’amore del 9 febbraio La nuova puntata della soap tedesca Tempesta d’amore, che ogni settimana appassiona milioni di telespettatori, si preannuncia già da ora ricchissima di colpi di scena. Stando alle anticipazioni, nel nuovo appuntamento i telespettatori vedranno Alfons intento a sistemare la cantina. Nel frattempo André farà una ... Leggi su pianetadonne.blog (Di lunedì 8 febbraio 2021)puntata di martedì 9: Alfons per scacciare la noia deciderà di sistemare la soffitta, mentre André farà unatotalmente inaspettata su Rosalie. Di cosa stiamo parlando? Scopriamolo insieme andando ad elencare nei dettagli i colpi di scena che andranno a caratterizzare il nuovo appuntamento. Trama puntatadel 9La nuova puntata della soap tedesca, che ogni settimana appassiona milioni di telespettatori, si preannuncia già da ora ricchissima di colpi di scena. Stando alle, nel nuovo appuntamento i telespettatori vedranno Alfons intento a sistemare la cantina. Nel frattempo André farà una ...

