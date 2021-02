Pierpaolo Pretelli, il suo passato torna a galla: spunta un retroscena (Di lunedì 8 febbraio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Pierpaolo Pretelli è un grande protagonista di questo GF Vip. Ma a far parlare molto spesso è anche il suo passato. Ecco qualche dettaglio. Pierpaolo Pretelli è senza alcun dubbio uno dei protagonisti principali di questa seguitissima e chiacchieratissima edizione del GF Vip. Il ragazzo ha conquistato la finale del reality show e continua a Leggi su youmovies (Di lunedì 8 febbraio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.è un grande protagonista di questo GF Vip. Ma a far parlare molto spesso è anche il suo. Ecco qualche dettaglio.è senza alcun dubbio uno dei protagonisti principali di questa seguitissima e chiacchieratissima edizione del GF Vip. Il ragazzo ha conquistato la finale del reality show e continua a

Chiara07664924 : Una Eligreg dispiaciuta per i mancati auguri di Pierpaolo Pretelli e degli altri in casa e che non sa.come festeggi… - Novella_2000 : Nuove urla da fuori contro Pierpaolo: “Vergognati” - c’entra Elisabetta Gregoraci (VIDEO) #gfvip - ateezprotector : #gfvip #tzvip #rosmello #prelemi #gregorelli tommaso zorzi stefania dayane mello rosalinda pierpaolo pretelli giuli… - ateezprotector : #gfvip #tzvip #rosmello #prelemi #gregorelli tommaso zorzi stefania dayane mello rosalinda pierpaolo pretelli giuli… - jaemflwrz : #gfvip #tzvip #rosmello #crisidigoverno #prelemi #gregorelli tommaso zorzi stefania dayane mello rosalinda pierpaol… -