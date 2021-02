Neymar: “Mbappé e io come fratelli. Spero che resti al PSG con me” (Di lunedì 8 febbraio 2021) Dal 2017 a oggi, insieme, hanno costruito le fortune del Paris Saint-Germain, imbattuto in Ligue 1, come dimostrano i tre titoli consecutivi conquistati in altrettanti campionati. Le loro prodezze hanno guidato la formazione francese alla prima finale di Champions della sua storia. Neymar e Kylian Mbappé sono i protagonisti del ciclo dei parigini negli ultimi anni. Le voci di mercato, però, rischiano di vederli lontani prossimamente, data la corte del Real Madrid per il francese.caption id="attachment 1071327" align="alignnone" width="3000" Neymar (getty images)/captionRAPPORTONeymar ha parlato dell'amicizia che lo lega a Mbappé ai canali ufficiali del club: "Siamo come fratelli, io mi comporto da fratello maggiore. Voglio sempre il meglio da lui. È un ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 8 febbraio 2021) Dal 2017 a oggi, insieme, hanno costruito le fortune del Paris Saint-Germain, imbattuto in Ligue 1,dimostrano i tre titoli consecutivi conquistati in altrettanti campionati. Le loro prodezze hanno guidato la formazione francese alla prima finale di Champions della sua storia.e Kyliansono i protagonisti del ciclo dei parigini negli ultimi anni. Le voci di mercato, però, rischiano di vederli lontani prossimamente, data la corte del Real Madrid per il francese.caption id="attachment 1071327" align="alignnone" width="3000"(getty images)/captionRAPPORTOha parlato dell'amicizia che lo lega aai canali ufficiali del club: "Siamo, io mi comporto da fratello maggiore. Voglio sempre il meglio da lui. È un ...

Noovyis : (Mbappé: “Neymar? Se vuole restare sarebbe una grande notizia”) Playhitmusic - - sportli26181512 : Neymar: 'Sono felice, voglio restare. Io e Mbappé renderemo grande il PSG': Neymar e Kylian Mbappé giurano amore al… - ItaSportPress : Neymar: 'Mbappé e io come fratelli. Spero che resti al PSG con me' - - BombeDiVlad : ?? 'Mi sento più adattato' ??? Le parole di #Neymar ?? E sul futuro del compagno di squadra #Mbappé...… - MCalcioNews : PSG, Neymar: 'Voglio restare qui e spero lo stesso per Mbappé. Per me è come un fratello' -

Ultime Notizie dalla rete : Neymar Mbappé Neymar: 'Le feste? Se penso solo al calcio esplodo'

PARIGI (Francia) - Neymar sembra vivere un grande momento a Parigi. La stella brasiliana del PSG, dopo aver ... il talento ha spaziato fra il rapporto con Mbappé, la sua fama da "animale da party" , la ...

Mbappé non pensa al Barcellona e alla Champions: 'Dobbiamo recuperare in campionato'

...poi sulle voci di rinnovo di Neymar: 'Questa è un'ottima notizia. Tutti conoscono l'importanza di questo giocatore. Spero che possa scrivere la storia di questo club per molti anni ancora'. Mbappé

PARIGI (Francia) -sembra vivere un grande momento a Parigi. La stella brasiliana del PSG, dopo aver ... il talento ha spaziato fra il rapporto con, la sua fama da "animale da party" , la ......poi sulle voci di rinnovo di: 'Questa è un'ottima notizia. Tutti conoscono l'importanza di questo giocatore. Spero che possa scrivere la storia di questo club per molti anni ancora'.