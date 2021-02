I miner di criptovalute lasciano Teheran senza elettricità | consumati 450 megawatt dalle GPU

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Le nuove GPU immesse sul mercato da AMD e Nvidia sono difficilmente reperibili non solo per la loro limitata produzione, ma anche per colpa deidiche acquistano ingenti quantità di schede grafiche per i loro scopi. Ora anche il farming dista causando problemi di diverse entità: tra questi, la città di, che ha subito alcune interruzioni di corrente a causa degli alti consumi che hanno raggiunto punte di 450, energia sufficiente per dare servizio ad un'intera città di 100.000 abitanti. Il problema non è stato causato da alcuni utenti isolati che utilizzano la loro GPU di gioco per il mining di, ma piuttosto stiamo parlando di enormi mining farm con dozzine e persino centinaia di schede grafiche che estraggono ...

L'aumento nella valutazione delle, Bitcoin in testa, ha permesso di far ritornare alla ...si evidenziano i continui blackout nell'erogazione di corrente che potrebbero dipendere dai...Sembra che icinesi stiano acquistando laptop dotati di GPU RTX 30 per sfruttarli per l'estrazione di. Sembra che nessun produttore o partner si stia facendo problemi a vendere ...Ci sono almeno 14 mining farm operative in Iran, nazione nella quale il costo dell'elettricità è molto contenuto: bene per i miners, meno per la collettività in quanto sono frequenti malfunzionamenti ...Per ovviare alla mancanza di schede video, i miner di criptovalute stanno acquistando in massa i laptop da gaming.