"I leader? Fuori dal governo Draghi senza data di scadenza" (Di lunedì 8 febbraio 2021) Il governo Draghi era quello che ci voleva per l'Italia in questo momento difficile? "Sì". Risponde in modo chiaro e netto il senatore Pierferdinando Casini alla domanda di Affaritaliani.it. Quanto alla convivenza tra la Lega e il Partito Democratico, l'ex presidente della Camera afferma: "Non sarà un problema. In condizioni normali sarebbe un problema insormontabile, ma... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di lunedì 8 febbraio 2021) Ilera quello che ci voleva per l'Italia in questo momento difficile? "Sì". Risponde in modo chiaro e netto il senatore Pierferdinando Casini alla domanda di Affaritaliani.it. Quanto alla convivenza tra la Lega e il Partito Democratico, l'ex presidente della Camera afferma: "Non sarà un problema. In condizioni normali sarebbe un problema insormontabile, ma... Segui su affaritaliani.it

lorepregliasco : In questa legislatura potremmo avere 3 governi tutti generati da una mossa di Matteo Renzi - il leader che il 4 mar… - FCJachern : @FrancescoSamma2 @matteosalvinimi Il centro-destra deve essere protagonista di questo governo, chi sceglie di starn… - Affaritaliani : Governo, 'I leader? Fuori dal governo. Draghi senza data di scadenza' - Bulla_Adriano : RT @EmilioBerettaF1: Governo Draghi, il totoministri: per i partiti fuori i leader e dentro i numeri due. Ecco i ministeri 'tecnici' https:… - aderenzis1 : Governo Draghi, il totoministri: per i partiti fuori i leader e dentro i numeri due. Ecco i ministeri 'tecnici'… -