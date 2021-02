«Grazie, ci rivedremo in Parlamento». Il premier incaricato non fa nomi ai partiti, sul governo decide lui (Di martedì 9 febbraio 2021) Saltati i vecchi rituali. Draghi si consulta soltanto con il capo dello Stato. L’ipotesi più accreditata resta il governo misto tecnici-politici. Dalla configurazione si capirà anche la possibile durata Leggi su corriere (Di martedì 9 febbraio 2021) Saltati i vecchi rituali. Draghi si consulta soltanto con il capo dello Stato. L’ipotesi più accreditata resta ilmisto tecnici-politici. Dalla configurazione si capirà anche la possibile durata

Piergiulio58 : Draghi: «Grazie, ci rivedremo in Parlamento». Il premier incaricato non parla dei ministri- - luci69dc : @MAUMAU_1976 @HamalArietis Moltissimo. Per me, che vedo nei funerali una ineluttabilità che mi annienta, è stato og… - SimonePapa71 : @GiuseppeConteIT @GiuseppeConteIT, la mia più profonda riconoscenza per il suo operato, un presidente integerrimo d… - Walter92716430 : @BelpietroTweet Iv irrilevante, Lega al governo, Pd rafforzato e ricompattato grazie questo alla vanità di renzi ch… - SilviaRovelli : @michele_bravi Grazie Michele, ci rivedremo a Milano -