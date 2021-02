Genova | donna in monopattino travolta e uccisa

(Di lunedì 8 febbraio 2021) Una giovanedi 34 anni è morta dopo esser statada un tir mentre si trovava sul. Laaveva appena lasciato i figli a scuola. Non sono ancora ben chiare le dinamiche dell’incidente: il camionista potrebbe non essersi accorto che lastava transitando, è stato sottoposto ai test di droga ed alcol, ma sono risultati negativi. Potrebbe essersi trattato di un drammatico incidente. Al momento le ipotesi al vaglio sarebbero due: lapotrebbe essere caduta a terra, rendendo quindi al camionista impossibile vederla, o potrebbe aver impattato contro il tir finendo poi a terra. I carabinieri stanno indagando sull’accaduto. L'articolo proviene da Quotidianpost.

