FIFA 21 è in cima a tutte le classifiche di vendita europee del 2020

(Di lunedì 8 febbraio 2021) GSD ha riassunto i risultati del, pubblicando una serie didelle vendite al dettaglio nei paesi dell'area EMEA e le vendite digitali di giochi di diversi editori, esclusi Nintendo e Bethesda, su Steam, Xbox Live, PlayStation Network e Nintendo eShop. Escludendo le vendite nel Regno Unito, lo scorso anno sono stati venduti 123,7 milioni di giochi, il 19% in più rispetto al 2019. Di questi, il 59% è stato acquistato in versione digitale (contro il 48% del 2019), se non si tiene conto dei paesi e degli editori che non condividono i dati disia al dettaglio che digitalmente.e tre leche combinano vendite fisiche e digitali, hanno mostrato che21 è il vincitore. In termini di console, PS4 è stata la piattaforma su cui sono stati acquistati ...

... Passiamo a Waka Waka (This Time for Africa) canzone ufficiale per la Coppa del Mondo2010. Il ... La canzone ? interpretata con Alejandro Sanz ? ha trascorso 25 settimane inalla classifica ...... il primo gioco importante ad essere pubblicato nel 2021, ha appena debuttato inalla ... Black Ops Cold War Grand Theft Auto 5 Ring Fit Adventure Just Dance 2021 Minecraft (Switch)21 Testi ...Un bel successo per il titolo di EA. GSD ha riassunto i risultati del 2020, pubblicando una serie di classifiche delle vendite al dettaglio nei paesi dell'area EMEA e le vendite digitali di giochi di ...Vediamo spesso che FIFA 21 è in cima alle classifiche dei preferiti dei videogiocatori italiani: un fenomeno solo nostrano? Decisamente no.