Conte: “Io candidato sindaco di Roma? No grazie” (Di lunedì 8 febbraio 2021) Giuseppe Conte candidato sindaco di Roma? “No, grazie”. Così il premier uscente, intercettato per le strade del centro di Roma, ai giornalisti del Tg3 che gli domandano se intenda candidarsi a sindaco della Capitale. Intervenendo ieri all’assemblea congiunta M5S, Conte aveva detto a deputati e senatori grillini che non entrerà a far parte dell’esecutivo Draghi. A rivelarlo all’Adnkronos, diversi parlamentari che hanno assistito al suo intervento. “Voltare le spalle al presidente incaricato, sarebbe come voltare le spalle al Paese” avrebbe aggiunto, poi. “Non è il momento dell’autolesionismo e dell’autoesclusione”. “Dobbiamo incidere come Movimento nell’azione del prossimo governo – ha proseguito Conte – perché abbiamo portato una ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 8 febbraio 2021) Giuseppedi? “No,”. Così il premier uscente, intercettato per le strade del centro di, ai giornalisti del Tg3 che gli domandano se intenda candidarsi adella Capitale. Intervenendo ieri all’assemblea congiunta M5S,aveva detto a deputati e senatori grillini che non entrerà a far parte dell’esecutivo Draghi. A rivelarlo all’Adnkronos, diversi parlamentari che hanno assistito al suo intervento. “Voltare le spalle al presidente incaricato, sarebbe come voltare le spalle al Paese” avrebbe aggiunto, poi. “Non è il momento dell’autolesionismo e dell’autoesclusione”. “Dobbiamo incidere come Movimento nell’azione del prossimo governo – ha proseguito– perché abbiamo portato una ...

