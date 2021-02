Roma, passa in moto con il rosso: investito e ucciso a 25 anni dal vigile sulla Nomentana. «Quello è l?incrocio della morte» (Di domenica 7 febbraio 2021) Per almeno dieci minuti un militare dell?Esercito dell?operazione Strade sicure, impegnato nel presidio all?angolo con via Andrea Vesalio, è rimasto piegato su di lui. Sotto... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 7 febbraio 2021) Per almeno dieci minuti un militare dell?Esercito dell?operazione Strade sicure, impegnato nel presidio all?angolo con via Andrea Vesalio, è rimasto piegato su di lui. Sotto...

SkySport : 'RONALDO PESCA L'ANGOLINOOO?' Juve avanti contro la Roma ? ? La Juve passa al 13': azione di Alex Sandro sulla sini… - sirenasong1 : RT @Pietro_Firenze: La chirurgia plastica fa miracoli, la Filippa la trovai 20anni fa ad un concerto a Roma. È ancora più bella? Il tempo… - RaiSport : #Eurolega: solo #Roma passa il turno La #Sis è l'unica delle 4 italiane ad approdare ai quarti di finale ??… - carla_2910 : RT @emme1963: non sono d'accordo con le esternazioni dei giocatori e del Mr nel post partita di Juve Roma, come non sono d'accordo con quel… - tommandrea : Spiaze©? per #DiFrancesco, ma la vittoria è importante per raggiungere il 4° posto e agganciare la #Roma Partita n… -