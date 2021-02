Elisabetta Barbieri morta in un incidente mentre trasportava cuccioli verso Milano (Di domenica 7 febbraio 2021) La staffettista animalista Elisabetta Barbieri è morta oggi, insieme ad un membro del proprio staff, in seguito ad un incidente sull’autostrada A14 durante il trasporto di cuccioli di cani e gatti. Un grave incidente stradale ha visto coinvolti questa mattina due mezzi pesanti al chilometro 148 dell’autostrada A14 Bologna-Taranto, nel tratto compreso tra gli svincoli L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di domenica 7 febbraio 2021) La staffettista animalistaoggi, insieme ad un membro del proprio staff, in seguito ad unsull’autostrada A14 durante il trasporto didi cani e gatti. Un gravestradale ha visto coinvolti questa mattina due mezzi pesanti al chilometro 148 dell’autostrada A14 Bologna-Taranto, nel tratto compreso tra gli svincoli L'articolo proviene da Leggilo.org.

enpaonlus : Gravissimo incidente in autostrada in zona Pesaro coinvolge furgone staffetta. Muoiono tre persone tra cui Elisabet… - enpaonlus : Le lacrime degli animalisti per Elisabetta. Grazie a lei, centinaia di adozioni: 'Un impegno sincero e disinteressa… - Corriere : Elisabetta Barbieri, volontaria Enpa, e due colleghi morti in A14: trasportavano cani ... - RIndrio : RT @massimo4951: Condoglianze per la prematura della cara staffettista Pugliese Elisabetta Barbieri e il suo Autista e alle loro famiglie… - GensiniGmail : RT @MunaronLuisella: Oggi è un giorno triste per i volontari di tutta Italia ? Vogliamo ricordare Elisabetta Barbieri e il collega che pur… -