L'oppositore russo Aleksej Navalny è stato condannato da un tribunale di Mosca nel processo "Yves Rocher". Navalny è accusato di frode ai danni dell'azienda di cosmetici francese. Dopo la condanna i social network hanno chiesto il boicottaggio dell'azienda. Ora, Yves Rocher respinge le critiche per il suo ruolo avuto nel processo dell'oppositore russo.

Ultime Notizie dalla rete : Yves Rocher Blogger sotto attacco: rischia i lavori forzati per un post "diffamatorio" su un veterano

Oltre alla pena di 2 anni e 8 mesi per la vicenda Yves Rocher, ora il dissidente russo Alexei Navalny rischia anche una condanna ai lavori forzati. È quanto emerge dal processo in corso al tribunale Babushkin di Mosca che vede Navalny alla sbarra per ...

Navalny è stato condannato a 3 anni e mezzo di carcere in Russia

Dalla permanenza in colonia penale dell'oppositore politico sono però da sottrarre 12 mesi, già scontati ai domiciliari in seguito al caso Yves Rocher. Nell'agosto 2020, dopo aver accusato ...

Yves Rocher e la trama oscura dietro l'arresto di Navalnyj la Repubblica Yves Rocher respinge critiche sul ruolo nel processo Navalny

L'loppositore russo Aleksej Navalny è stato condannato nel processo "Yves Rocher". Ora l'azienda francese si difende dalle critiche.

Diplomatici Ue espulsi da Mosca,Berlino convoca ambasciatore

La Polonia ammonisce Mosca che l’espulsione dei propri diplomatici dalla Russia potrebbe danneggiare i rapporti tra i due Paesi. “Condanno fermamente quello che è successo, dall’avvelenamento di Naval ...

