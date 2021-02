Renzi stringe la mano al diavolo saudita

a70199617 : #CHI TROPPO VUOLE NULLA STRINGE - GiufreMaurizio : Prima @matteorenzi si fa da parte prima ne guadagna il malconcio fronte progressista. - Sabrysamp1 : @vfeltri Strano Paese infatti. Tutti plaudono a Draghi, ma fanno finta di non capire che il merito è solo di Renzi,… - allegra134 : Renzi, il cacciatore di crisi che stringe la corda intorno al collo del Pd https://www.iCi sono tanti odi di consum… - teobaratto90 : RT @ilfoglio_it: Da due anni Matteo #Renzi è di fatto il leader ombra di un partito che vuole cancellare, il Pd. Ha imposto a Nicola Zingar… -

Ultime Notizie dalla rete : Renzi stringe

Intanto il sostegno più entusiasta arriva da Italia Viva: sarà "a prescindere" dalle formule, è la linea di Matteo. Conferma la fiducia nel premier incaricato anche il Pd : "la sfida è grande ...Unchela mano al principe saudita Mohammed bin Salman: l'opera dello street artist Harry Greb è apparsa in centro a Roma, a via dei Chiavari a pochi passi da Campo de' Fiori. Il leader di ...Renzi al forum Future Investement Initiative tenutesi in Arabia Saudita ha definito il paese come il centro di un nuovo rinascimento ...Per il governo Draghi c’è stata un’accoglienza molto calorosa da parte delle borse e della stampa internazionale. Perché secondo lei non è una buona notizia? “Non è una buona notizia il modo in cui è ...