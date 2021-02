LIVE Sinner-Khachanov 7-6 4-6 3-2 ATP Melbourne 1 in DIRETTA: l’azzurro comanda il secondo parziale (Di sabato 6 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-SPAGNA, SEMIFINALE ATP CUP 3-2 Nessun problema al servizio per il classe ’96. 40-15 Lunga la risposta dell’azzurro. 30-15 Servizio e volée vincente di rovescio del russo. 15-15 CHE PASSANTE DI Sinner! Diritto lungolinea magnifico dell’azzurro. 15-0 Buona prima del russo. 3-1 ROVESCIO LUNGOLINEA PAZZESCO! Sinner comanda il secondo set. AD-40 Diritto lungolinea vincente dell’azzurro. 40-40 Largo l’attacco di diritto del russo: tanti errori da entrambe le parti. 30-40 PALLA BREAK Khachanov! Diritto di Sinner in corridoio. 30-30 Non trova continuità Sinner da fondocampo: rovescio sul ... Leggi su oasport (Di sabato 6 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI ITALIA-SPAGNA, SEMIFINALE ATP CUP 3-2 Nessun problema al servizio per il classe ’96. 40-15 Lunga la risposta del. 30-15 Servizio e volée vincente di rovescio del russo. 15-15 CHE PASSANTE DI! Diritto lungolinea magnifico del. 15-0 Buona prima del russo. 3-1 ROVESCIO LUNGOLINEA PAZZESCO!ilset. AD-40 Diritto lungolinea vincente del. 40-40 Largo l’attacco di diritto del russo: tanti errori da entrambe le parti. 30-40 PALLA BREAK! Diritto diin corridoio. 30-30 Non trova continuitàda fondocampo: rovescio sul ...

