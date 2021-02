Inter, la difesa è diventata un bunker: il dato che fa sorridere Conte (Di sabato 6 febbraio 2021) L’Inter vince, si prende la vetta del campionato ma soprattutto non prende gol. Il dato sulla difesa nerazzurra che fa sorridere Antonio Conte Grazie al successo per 2-0 sulla Fiorentina, l’Inter ha scavalcato momentaneamente il Milan in vetta alla classifica della Serie A. E questa non è l’unica positiva per i nerazzurri. Quella del Franchi è stata infatti la quarta partita di fila in campionato senza subire gol per l’Inter di Antonio Conte dopo Juventus, Udinese e Benevento: è la serie più lunga per i nerazzurri in questo campionato. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 6 febbraio 2021) L’vince, si prende la vetta del campionato ma soprattutto non prende gol. Ilsullanerazzurra che faAntonioGrazie al successo per 2-0 sulla Fiorentina, l’ha scavalcato momentaneamente il Milan in vetta alla classifica della Serie A. E questa non è l’unica positiva per i nerazzurri. Quella del Franchi è stata infatti la quarta partita di fila in campionato senza subire gol per l’di Antoniodopo Juventus, Udinese e Benevento: è la serie più lunga per i nerazzurri in questo campionato. Leggi su Calcionews24.com

dedaIux : RT @thedok978: @franvanni @Ngoppejammeja Se è verissima come la storia di Conte che chiama lo spogliatoio Juve, siamo a cavallo. Un giorno… - tano2763 : RT @Boboj29: Cesare non sarai mai un buon allenatore Questa sera contro l'Inter visto che sai della tua inferiorita' non puoi giocare alla… - macmax22 : RT @Boboj29: Cesare non sarai mai un buon allenatore Questa sera contro l'Inter visto che sai della tua inferiorita' non puoi giocare alla… - Inter_Rompi : RT @thedok978: @franvanni @Ngoppejammeja Se è verissima come la storia di Conte che chiama lo spogliatoio Juve, siamo a cavallo. Un giorno… - infoitsport : Fiorentina-Inter, Stellini in conferenza: “Barella giocatore importante, ma non è il solo. Stasera grande dimostraz… -