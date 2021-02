Serie B, oggi continua la 21ª giornata. Il programma (Di sabato 6 febbraio 2021) Con l’anticipo tra Lecce e Ascoli, finito 2-1 per i marchigiani, si è aperta la 21a giornata di Serie B. oggi il programma continua con quasi tutte le gare: VENERDI’ 5 FEBBRAIO Lecce-Ascoli 1-2 SABATO 6 FEBBRAIO Brescia-Cittadella alle 14.00 Cosenza-Spal alle 14.00 Cremonese-Pisa alle 14.00 Frosinone-Venezia alle 14.00 Pescara-Reggina alle 14.00 Monza-Empoli alle 16.00 Pordenone-Vicenza alle 18.00 DOMENICA 7 FEBBRAIO Reggiana-Entella alle 21.00 Foto: Logo Serie B L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 6 febbraio 2021) Con l’anticipo tra Lecce e Ascoli, finito 2-1 per i marchigiani, si è aperta la 21adiB.ilcon quasi tutte le gare: VENERDI’ 5 FEBBRAIO Lecce-Ascoli 1-2 SABATO 6 FEBBRAIO Brescia-Cittadella alle 14.00 Cosenza-Spal alle 14.00 Cremonese-Pisa alle 14.00 Frosinone-Venezia alle 14.00 Pescara-Reggina alle 14.00 Monza-Empoli alle 16.00 Pordenone-Vicenza alle 18.00 DOMENICA 7 FEBBRAIO Reggiana-Entella alle 21.00 Foto: LogoB L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

