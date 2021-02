GFVip, tra Dayane Mello e Alfonso Signorini incontro in cucurio: cosa si sono detti (Di venerdì 5 febbraio 2021) Dayane Mello ha incontrato Alfonso Signorini in cucurio dopo aver appreso la morte del suo fratello minore Lucas. La concorrente del Grande Fratello Vip sta vivendo un momento molto difficile all’interno della casa dopo aver saputo che il fratello è morto in un brutto incidente stadale in Brasile, per questo il conduttore ha voluto esprimergli la sua vicinanza. Signorini ha parlato con la modella che una volta in casa si è aperta con Rosalinda: «Mi ha fatto bene, Alfonso Signorini vi saluta tutti. Lui è una persona molto credente, sa che siamo fatti di energia e che questo è solo un passaggio. Che la vita è una parte del tutto. È tutto connesso. Siamo fatti di energia, dovete stare bene, non pensare a niente che metta tristezza perché è solo un ... Leggi su newscronaca.myblog (Di venerdì 5 febbraio 2021)ha incontratoindopo aver appreso la morte del suo fratello minore Lucas. La concorrente del Grande Fratello Vip sta vivendo un momento molto difficile all’interno della casa dopo aver saputo che il fratello è morto in un brutto incidente stadale in Brasile, per questo il conduttore ha voluto esprimergli la sua vicinanza.ha parlato con la modella che una volta in casa si è aperta con Rosalinda: «Mi ha fatto bene,vi saluta tutti. Lui è una persona molto credente, sa che siamo fatti di energia e che questo è solo un passaggio. Che la vita è una parte del tutto. È tutto connesso. Siamo fatti di energia, dovete stare bene, non pensare a niente che metta tristezza perché è solo un ...

