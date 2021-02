De Luca | “Conte voleva fare un barbecue in piazza Colonna | aspettavo Casalino…”

Leggi su sportface

(Di sabato 6 febbraio 2021) “Si è conclusa la stagione del governo2, abbiamo viste cose che noi umani neanche avremmo immaginato di vedere. Ultima di queste meraviglie è stata vista quando è stato portato un tavolino spoglio, mi sembrava con vernice un po’ scrostata. Si è immaginato che volessero far vedere che almeno un banco buono c’era in Italia“. Il governatore della Campania, Vincenzo De, descrive con ironia l’intervento del premier uscente Giuseppeandato in scena ina seguito delle consultazioni con Mario Draghi. “Poi con il passare dei minuti si è pensato volesserounin– ha aggiunto Denel consueto punto stampa su Facebook -. Abbiamo aspettato invano Casalino con ...