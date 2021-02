C’è la conferma, ristoranti aperti anche a cena: ma a queste condizioni (Di venerdì 5 febbraio 2021) Il Cts si è espresso in seguito alle richieste arrivate, tramite il Mise, anche da parte dalle associazioni di categoria di Confcommercio e Confesercenti. I capigruppo di Fratelli d'Italia al Senato e alla Camera dei deputati, Luca Ciriani e Francesco Lollobrigida e il deputato Riccardo Zucconi, capogruppo di FdI in Commissione – Attività produttive, hanno fatto sapere che Fratelli d'Italia presenterà un ordine del giorno e un emendamento al decreto approvato lo scorso 14 gennaio ed all'esame del Senato per chiedere, nelle zone gialle la riapertura serale dei ristoranti fino alle ore 22, e nelle zone arancioni durante le ore diurne di riaprire a coloro che hanno spazi con tavoli. (CONTINUA DOPO LA FOTO...) Il tutto nel pieno rigoroso rispetto ed applicazione delle misure di sicurezza. "Fratelli d'Italia – spiegano – è stata sempre vicina alle ... Leggi su howtodofor (Di venerdì 5 febbraio 2021) Il Cts si è espresso in seguito alle richieste arrivate, tramite il Mise,da parte dalle associazioni di categoria di Confcommercio e Confesercenti. I capigruppo di Fratelli d'Italia al Senato e alla Camera dei deputati, Luca Ciriani e Francesco Lollobrigida e il deputato Riccardo Zucconi, capogruppo di FdI in Commissione – Attività produttive, hanno fatto sapere che Fratelli d'Italia presenterà un ordine del giorno e un emendamento al decreto approvato lo scorso 14 gennaio ed all'esame del Senato per chiedere, nelle zone gialle la riapertura serale deifino alle ore 22, e nelle zone arancioni durante le ore diurne di riaprire a coloro che hanno spazi con tavoli. (CONTINUA DOPO LA FOTO...) Il tutto nel pieno rigoroso rispetto ed applicazione delle misure di sicurezza. "Fratelli d'Italia – spiegano – è stata sempre vicina alle ...

Pamela45418688 : RT @L18593216: ..ah ma c'è davvero chi crede che questa è una conferma della relazione???...seriamente???eh sì in effetti l'amore è palpabi… - Giovann08847544 : @F56Fiore @Wise_and_Lazy @fattoquotidiano Gentile Fiore perché un approccio così tranciante ? Vede, così si conferm… - Thalon1977 : @Corriere Ennesima conferma che col governo dimissionario non c'è più gente a imporre al CTS cose per ragione ideol… - giancalex : RT @vitalbaa: 'Non era una crisi al buio, tant'è che è stato subito incaricato Draghi, e Renzi ha sempre fatto il suo nome'. Se non è stat… - Ife_Eso : @tvbsks @IntxrruptxdGirl Ho letto che nn hanno dato conferma dal gf, probabilmente per non creare favoritismi e rit… -

Ultime Notizie dalla rete : C’è conferma Deodato Salafia: Bestseller “Le Tue Prime Cinque Opere D'Arte Contemporanea” Fortune Italia