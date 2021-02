ATP Melbourne 1 2021: Sinner e Travaglia in semifinale, due azzurri sul veloce non ci riuscivano dal 1995 (Di venerdì 5 febbraio 2021) Giornata davvero felice, quella odierna, per i colori italiani a livello ATP. Sono due gli azzurri in semifinale all’ATP 250 di Melbourne 1, alias Great Ocean Ride Open: Jannik Sinner e Stefano Travaglia sopravvivono al doppio turno odierno e giungono al penultimo atto, una cosa che, sul veloce, in chiave tricolore, non accadeva dal 1995. Allora furono Andrea Gaudenzi e Renzo Furlan a riuscirci: l’uno perse da Patrick McEnroe, il fratello di John, l’altro dall’australiano Richard Fromberg. Anche in quel caso si era in Australia, a Sydney. Sinner sconfigge, dopo un primo set durissimo, il serbo Miomir Kecmanovic, numero 7 del seeding, per 7-6(10) 6-4; era stato proprio quest’ultimo ad eliminare, dopo un’aspra battaglia di tre ore abbondanti, Salvatore ... Leggi su oasport (Di venerdì 5 febbraio 2021) Giornata davvero felice, quella odierna, per i colori italiani a livello ATP. Sono due gliinall’ATP 250 di1, alias Great Ocean Ride Open: Jannike Stefanosopravvivono al doppio turno odierno e giungono al penultimo atto, una cosa che, sul, in chiave tricolore, non accadeva dal. Allora furono Andrea Gaudenzi e Renzo Furlan a riuscirci: l’uno perse da Patrick McEnroe, il fratello di John, l’altro dall’australiano Richard Fromberg. Anche in quel caso si era in Australia, a Sydney.sconfigge, dopo un primo set durissimo, il serbo Miomir Kecmanovic, numero 7 del seeding, per 7-6(10) 6-4; era stato proprio quest’ultimo ad eliminare, dopo un’aspra battaglia di tre ore abbondanti, Salvatore ...

