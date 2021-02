Traffico Roma del 04-02-2021 ore 18:00 (Di giovedì 4 febbraio 2021) Luceverde Roma Buon pomeriggio per ritrovarti dal redazione sulla tangenziale chiusa per incidente la Galleria della Nuova Circonvallazione interna tra all’uscita Nomentana e lo svincolo per La via Tiburtina in direzione San Giovanni di conseguenza ci sono lunghe code a partire dalla galleria Giovanni XXIII sul raccordo carreggiata esterna code della Roma Fiumicino la diramazione di Roma Sud in colonna e anche in carreggiata interna tra Cassia bis e salari ed alla diramazione di Roma nord alla Prenestina due le manifestazioni in pieno svolgimento la prima Trastevere in piazza Bernardino da Feltre 1 seconda Monte in piazzale dei Quattro Venti in entrambi i casi possibili difficoltà di circolazione e proseguono i lavori sulla viadotto della Magliana chiuso tra via del pattinaggio in via della Magliana verso Fiumicino ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 4 febbraio 2021) LuceverdeBuon pomeriggio per ritrovarti dal redazione sulla tangenziale chiusa per incidente la Galleria della Nuova Circonvallazione interna tra all’uscita Nomentana e lo svincolo per La via Tiburtina in direzione San Giovanni di conseguenza ci sono lunghe code a partire dalla galleria Giovanni XXIII sul raccordo carreggiata esterna code dellaFiumicino la diramazione diSud in colonna e anche in carreggiata interna tra Cassia bis e salari ed alla diramazione dinord alla Prenestina due le manifestazioni in pieno svolgimento la prima Trastevere in piazza Bernardino da Feltre 1 seconda Monte in piazzale dei Quattro Venti in entrambi i casi possibili difficoltà di circolazione e proseguono i lavori sulla viadotto della Magliana chiuso tra via del pattinaggio in via della Magliana verso Fiumicino ...

