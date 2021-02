Traffico Roma del 04-02-2021 ore 10:00 (Di giovedì 4 febbraio 2021) Luceverde Roma mentre Mati dalla redazione Traffico ancora intenso Su molte delle consonanti che conducono verso il centro abbiamo code lungo l’Aurelia dal raccordo a Piazza Irnerio quindi via di Boccea Torrevecchia coda anche sulla Cassia 3 La storta e Tomba di Nerone stessa situazione sulla Flaminia da Prima Porta al bivio di Tor di Quinto sul Raccordo Anulare coda in carreggiata interna tra la Nomentana e l’uscita Tiburtina e poi tra Tuscolana e Ardeatina in carreggiata esterna bravi code tra lo svincolo Tor Bella Monaca il bivio per la Roma L’Aquila tutta la turbano della Roma L’Aquila rallentamenti e code via Filippo Fiorentini alla tangenziale est in tangenziale dietro lo svincolo via delle Valli Conca d’Oro l’uscita Parioli Campi Sportivi in direzione Stadio Olimpico abbiamo chiudi anche verso San Giovanni tra ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 4 febbraio 2021) Luceverdementre Mati dalla redazioneancora intenso Su molte delle consonanti che conducono verso il centro abbiamo code lungo l’Aurelia dal raccordo a Piazza Irnerio quindi via di Boccea Torrevecchia coda anche sulla Cassia 3 La storta e Tomba di Nerone stessa situazione sulla Flaminia da Prima Porta al bivio di Tor di Quinto sul Raccordo Anulare coda in carreggiata interna tra la Nomentana e l’uscita Tiburtina e poi tra Tuscolana e Ardeatina in carreggiata esterna bravi code tra lo svincolo Tor Bella Monaca il bivio per laL’Aquila tutta la turbano dellaL’Aquila rallentamenti e code via Filippo Fiorentini alla tangenziale est in tangenziale dietro lo svincolo via delle Valli Conca d’Oro l’uscita Parioli Campi Sportivi in direzione Stadio Olimpico abbiamo chiudi anche verso San Giovanni tra ...

