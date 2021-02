Tenta di darsi fuoco in carcere il giovane accusato di aver ucciso la fidanzata Roberta Siragusa (Di giovedì 4 febbraio 2021) Ha Tentato di darsi fuoco in carcere Pietro Morreale, il ragazzo di 19 anni accusato dell’omicidio della fidanzata Roberta Siragusa 17enne. Lo apprende l’AdnKronos. Per questo motivo la direzione del penitenziario ha aumentato i controlli per impedire ulteriori eventuali gesti autolesivi del giovane. Sembra che il ragazzo abbia provato a darsi fuoco accendendo un cumulo di carta igienica ma è stato salvato. Oggi intanto si sono svolti i funerali della giovane il cui corpo è stato rinvenuto in fondo ad un dirupo alle porte di Caccamo, in provincia di Palermo, il 24 gennaio scorso. Monreale è accusato di omicidio volontario e occultamento di cadavere. ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 4 febbraio 2021) Hato diinPietro Morreale, il ragazzo di 19 annidell’omicidio della17enne. Lo apprende l’AdnKronos. Per questo motivo la direzione del penitenziario ha aumentato i controlli per impedire ulteriori eventuali gesti autolesivi del. Sembra che il ragazzo abbia provato aaccendendo un cumulo di carta igienica ma è stato salvato. Oggi intanto si sono svolti i funerali dellail cui corpo è stato rinvenuto in fondo ad un dirupo alle porte di Caccamo, in provincia di Palermo, il 24 gennaio scorso. Monreale èdi omicidio volontario e occultamento di cade. ...

