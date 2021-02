First Capital, informativa settimanale acquisto azioni proprie (Di giovedì 4 febbraio 2021) (Teleborsa) – First Capital ha reso noto che, nell’ambito del programma di acquisto di azioni proprie, tra il 25 e il 29 gennaio 2021 inclusi, ha acquistato 2.475 azioni proprie, pari allo 0,097% dell’attuale Capitale sociale, ad un prezzo medio unitario di 16,800 euro per azione al lordo delle commissioni, per un controvalore complessivo pari a 41.580,00 euro. Pertanto, al 1 febbraio, essendo presenti altre azioni già in portafoglio, la holding di partecipazione finanziaria detiene direttamente 44.098 azioni proprie, pari all’1,726% del Capitale sociale. Nel frattempo, a Piazza Affari, sostanzialmente stabile rispetto alla seduta precedente First ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 4 febbraio 2021) (Teleborsa) –ha reso noto che, nell’ambito del programma didi, tra il 25 e il 29 gennaio 2021 inclusi, ha acquistato 2.475, pari allo 0,097% dell’attualee sociale, ad un prezzo medio unitario di 16,800 euro per azione al lordo delle commissioni, per un controvalore complessivo pari a 41.580,00 euro. Pertanto, al 1 febbraio, essendo presenti altregià in portafoglio, la holding di partecipazione finanziaria detiene direttamente 44.098, pari all’1,726% dele sociale. Nel frattempo, a Piazza Affari, sostanzialmente stabile rispetto alla seduta precedente...

