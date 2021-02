Coronavirus | l’Alto Adige torna in lockdown dall’8 febbraio | negozi chiusi | dad e stop agli spostamenti tra Comuni Le regole

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 5 febbraio 2021), didattica a distanza nelle scuole, divieto di spostamento dai, a partire da lunedì 8in. Lo ha deciso la giunta provinciale che si è riunita nella serata di giovedì, trovando unità di vedute sull’inasprimento delle misure attualmente in vigore. Nonostante la strategia di effettuare test a tappeto su tutto il territorio per cercare di interrompere la catena dei contagi, infatti, non accenna a calare il numero dei casi Covid nella provincia. Per tre settimane, quindi, saranno in vigore nuoveche puntano principalmente a ridurre i contatti fra le persone. In concreto, significa un generale divieto di spostamento dal proprio Comune di residenza, se non per motivi di ...