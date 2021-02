Australian Open 2021 | gli outsider | Zverev | Tsitsipas e Rublev cercano la consacrazione

(Di giovedì 4 febbraio 2021) L’è alle porte, Covid-19 permettendo. Nella giornata di ieri è stato riscontrato un caso positivo al Grand Hyatt Hotel, albergo dove alloggiano molti giocatori. Proprio in virtù di questo i tornei propedeutici al primo Slam delsono stati interrotti per la giornata di oggi e il destino del torneo previsto dall’8 al 21 febbraio potrebbe essere in pericolo. L’idea di non veder partire lo Slamo rimane però un’ipotesi ad oggi, e possiamo ancora fantasticare su chi potrà trionfare alla fine. Avevamo scritto di come vedevamo Novak Djokovic, Rafa Nadal, Dominic Thiem come favoriti e Daniil Medvedev un gradino indietro, ma cerchiamo di capire anche chi potrebbe rappresentare unper il trono di re della Rod Laver Arena. Se dovessimo puntare un nichelino su qualcuno al di ...

Si terranno domani, e non oggi, i sorteggi per il tabellone deglidi tennis, che cominceranno regolarmente lunedì prossimo. Lo ha annunciato il numero uno del comitato organizzatore Craig Tiley. Il sorteggio dello Slam dovrebbe svolgersi nel ...Oggi niente tennis a Melbourne a causa della positivita' di un impiegato del Grand Hyatt Hotel, uno degli alberghi che alloggia i tennisti arrivati per disputare glie i tornei di ...L'Australian Open è alle porte, Covid-19 permettendo. Nella giornata di ieri è stato riscontrato un caso positivo al Grand Hyatt Hotel, albergo dove alloggiano molti giocatori. Proprio in virtù di que ...Il caso Covid allo Hyatt Hotel non cambia i piani. Possibile nuovo format per i tornei in corso: Fast4? Tiebreak al terzo? Venerdì il sorteggio (alle 04 in Italia). Si attendono gli esiti degli oltre ...