Ipotesi sci con mascherine FFP2 e impianti al 50%

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Redazione Venerdì la decisione del Cts. Le Regioni: distanziamento di un metro anche tra congiunti C'è la curva dei contagi da tenere sotto controllo nei prossimi giorni e l'attesa delle ultime valutazioni del Comitato tecnico scientifico, che dovrà dare l'ok alle linee guida delle Regioni, ma è lecito sperare che il 15 febbraio riaprano le piste da sci, come previsto dal Dpcm in vigore. Il Cts dovrebbe riunirsi venerdì per validare i protocolli con le regole per far ripartire lo sci in sicurezza. «Ormai il danno è fatto, ma almeno arriverà un po' di respiro per il settore montano: un anno di chiusura è stato un colpo durissimo», commenta Flavio Roda, presidente della Fisi. Meglio tardi che mai. «Adesso speriamo che gli operatori possano trarne qualche sollievo. Sicuramente non recupereranno la stagione, ma almeno un po' di lavoro arriva», aggiunge. Le linee guida della ...

...conferma del trend che possa portare dal 15 febbraio alla riapertura anche degli impianti di. ... In Lombardia "c'è una primadi categorie prioritarie a cui sarà somministrato il vaccino ......confermarsi anche nelle prossime due settimane sotto l'1 sarà presa in considerazione l'di ... Zona gialla: cosa cambia per amici e parenti/ cosa può succedere Il 15 febbraio, come detto, ...ROMA - Dati epidemiologici in miglioramento e nuovi provvedimenti in arrivo per il turismo invernale, ma anche il rischio di una falsa partenza sulle piste di sci. Il 15 febbraio potrebbero essere ria ...I gestori sono obbligati a far rispettare tutte quante le norme di sicurezza e applicazione delle misure Linee guida impianti di sci. Le piste da sci aperte anche nelle Regioni in zona arancione per p ...